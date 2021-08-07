Горячая линия, по которой можно узнать о состоянии заболевших в поезде детей, создана по поручению главы Карелии

Управление пресс-службы главы Республики Карелия информирует о создании горячей линии, где можно узнать о состоянии госпитализированных детей, заболевших в поезде.

Накануне 20 ребят были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели сегодня ночью. Сейчас все 43 ребёнка находятся под постоянным наблюдением медиков. Всего 140 ребят из Карелии направлялись на отдых в детские лагеря. Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму.

Ситуация находится под контролем главы Карелии.

«Каждый час получаю информацию о состоянии наших детей, госпитализированных в больницы Краснодарского края с признаками острой кишечной инфекции. На сегодняшний день врачи оценивают состояние каждого ребёнка как удовлетворительное, тяжёлых нет», — написал Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.

Глава региона поручил министерству здравоохранения республики создать горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону: 8 -800-201-06-57.

Кроме того, по поручению Артура Парфенчикова для контроля за лечением детей в Туапсе направлена главный врач Петрозаводской городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис.