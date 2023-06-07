Горняки Карелии сами собирают 220-тонные БелАЗы для работы в карьерах

Сотрудники «Карельского окатыша» опубликовали видео сборки карьерных самосвалов.

На костомукшский ГОК поступили два новых 220-тонных карьерных самосвала производства Белорусского автомобильного завода, сообщили в пресс-службе комбината.



«Новые 220-тонные автосамосвалы на промплощадке в свой тарелке, а вот от поставщика до комбината своим ходом они идти не могут, слишком огромные. Поэтому на «Карельский окатыш» их доставляют поездами - кузова, колеса, кабины, двигатели идут отдельно».



Сотрудники ГОКа не только эксплуатируют, но и самостоятельно собирают большегрузы.