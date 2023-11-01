Города карельского Приладожья остаются одними из самых дорогих для туристов

Пресс-служба компании ТВИЛ составила ценовой рейтинг среди популярных у туристов в это время года городов страны.

В ноябре предпочтения туристов, бронирующих апартаменты, меняются, сообщили в компании.



«Морские курорты больше не в фаворе, зато лидируют курорты климатические, озерные и горные, где можно поправить здоровье и зарядиться хорошим настроением на долгую зиму. А также — популярны экскурсионные направления, где всегда можно открыть для себя что-то новое», — говорится в пресс-релизе.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в ноябре 2023 года. На первом месте оказался Кисловодск c 10% бронирований, на втором Суздаль, а на третьем — Сочи (7% и 5% бронирований соответственно).



Также в компании представили первую десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в ноябре:



1. Кисловодск, Ставропольский край ― 3546 р. / 4 ночи



2. Суздаль, Владимирская область ― 7163 р. / 2 ночи



3. Сочи, Краснодарский край ― 4810 р./ 6 ночей



4. Сортавала, Карелия ― 8079 р. / 3 ночи



5. Осташков, Тверская область ― 6394 р. / 3 ночи



6. Лахденпохья, Карелия ― 10647 р. / 3 ночи



7. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 4150 р. / 2 ночи



8. Пятигорск, Ставропольский край ― 3533 р. / 5 ночей



9. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 8066 р. / 4 ночи



10. Владикавказ, Северная Осетия ― 7800 р. / 5 ночей



В рейтинге редставлены средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки.