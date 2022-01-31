Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

В Карелии после столкновения на трассе погиб водитель.

Автокатастрофа произошла 31 января, в понедельник, в Прионежском районе. На 127 км. + 869 м. автодороги Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок (подъезд к Петрозаводску) в ДТП погиб водитель. Об этом информирует ГИБДД.

В 12:25 водитель автомобиля ВАЗ-21114 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Volvo» с полуприцепом.

В результате происшествия 28-летний водитель машины «ВАЗ», житель Петрозаводска, получил смертельные ранения, от которых скончался на месте ДТП.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.