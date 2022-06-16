Госдума приняла во II чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла во втором, основном чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные в том числе представителями власти.

Об этом информирует ТАСС.

Законопроект дополняет ст. 286 Уголовного кодекса (УК) РФ о превышении должностных полномочий новой частью, согласно которой пытки со стороны в том числе сотрудников правоохранительных органов будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Кроме того, поправки ко второму чтению предусматривают введение наказания в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если применение пытки повлекло смерть по неосторожности.

Поправки ко второму чтению также расширяют перечень отягчающих обстоятельств при превышении должностных полномочий, изменения вносятся в ч. 3 ст. 286 УК РФ. Так, если преступление совершено лицом, занимающим госдолжность, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в отношении несовершеннолетнего, из корыстной или иной личной заинтересованности, то наказание составит от трех до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Эти истории существовали и раньше, существуют и сейчас. Мы знаем достаточно большое количество примеров, огласке были преданы какие-то чудовищные факты по поводу пыток. И в течение полугода мы занимались тем, что готовили соответствующий законопроект, который бы как раз предусматривал ответственность для должностных и недолжностных лиц за применение пыток», — сказал журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отметив, что законопроект может быть принят в третьем чтении 22 июня.