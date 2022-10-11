Госдума приняла законопроект об универсальном пособии для беременных и детей

Госдума России приняла в I чтении законопроект о пособии для семей с детьми и беременных.

Как сообщает ТАСС, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных.

Документ внес в Думу кабмин 28 сентября. Инициатива предусматривает предоставление такого пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет. Согласно законопроекту, универсальное пособие будет выплачиваться беременным и семьям с детьми, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума. При этом предусматривается применение комплексной оценки нуждаемости граждан в пособии, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала. Так, размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как отмечают в правительстве, благодаря введению универсального пособия с 1 января следующего года в России будет выстроена единая и комплексная «бесшовная» адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 миллиона детей.

Кроме того, инициативой предусматривается, что информация о назначении и выплате универсального пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). «При этом реализация положений законопроекта не предполагает расширение перечня основной информации, содержащейся в ЕГИССО, не потребует дополнительной доработки ЕГИССО и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований», — отмечается в пояснительной записке.