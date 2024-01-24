Госинспекция труда Карелии обязала предпринимателя заплатить работнику деньги за сверхурочную работу

Государственная инспекция труда Карелии восстановила права работника на оплату сверхурочной работы.
Государственная инспекция труда Карелии добилась восстановления прав работника на оплату сверхурочной работы.
Инспекторы провели профилактические мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществлял деятельность в сфере оказания клининговых услуг в Пудожском районе, рассказали в надзорном ведомстве.
В результате проверок работнику были выплачены деньги за сверхурочную работу — 15 тысяч рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание