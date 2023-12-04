Гость Карелии приехал на заработки, а попал под суд

Гость Карелии предстанет перед судом за повторную пьяную езду.

Автоинспекторы Прионежского района поймали на трассе нетрезвого водителя иномарки. При установлении личности гражданина полицейские выяснили, что раньше он привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Суд ему назначил наказание в виде 10 суток ареста. Мужчина отбыл наказание в регионе проживания, а потом приехал в Карелию на заработки.



Здесь он вновь сел за руль в нетрезвом виде и без прав. Результаты медосвидетельствования, проведённого госавтоинспекторами, подтвердили, что в 1 литре выдыхаемого водителем воздуха содержалась доля спирта в количестве 0,84 миллиграмма. Впоследствии дознаватели возбудили уголовное дело о повторном нетрезвом вождении.



Обвиняемый 1999 года рождения дал признательные показания и объяснил, что, не имея водительского удостоверения, попросил автомобиль у знакомой, приехал к приятелю, выпил пиво и снова сел за руль, поехав по делам, но его остановили полицейские.

Судьбу гостя Карелии теперь решит суд, сообщили в республиканской ГИБДД.





