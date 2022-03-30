Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ

Штрафы и другие уведомления от госорганов по умолчанию будут доставлять в электронном виде, а от бумаги постепенно откажутся.

Как сообщает «Парламентская газета», об этом на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.



По его словам, отказ от бумажных носителей в пользу электронных уведомлений и документов — один из приоритетов министерства. Рассылка уведомлений и штрафов через портал госуслуг помогла увеличить собираемость пошлин и штрафов. Ежедневно портал отправляет более семи миллионов уведомлений пользователям.



«Сегодня мы обсуждаем с Минстроем инициативу по отказу от обязательно направления счетов за ЖКХ на бумажном носителе», — сообщил глава Минцифры. Он напомнил, что ранее у водителей появилась возможность предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации автомобиля (СТС). Сейчас ведомство работает над внедрением электронных водительских прав и санитарных книжек.



Кроме того, по словам министра, создаются цифровые профили россиян, которые позволят иметь постоянный быстрый доступ к необходимым в повседневной жизни документам. Текущий статус документов можно будет проверить в личном кабинете на портале госуслуг.