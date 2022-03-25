Готовится внеочередное повышение пенсий

Внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года.

Об этом в беседе с URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, повышение пенсий планируется за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ.

«Уже 30 лет, как мы состоим в этом соглашении, и оно уже устарело. Объективно, необходимо из него выходить. Эти отношения уже исчерпали себя. Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала Бессараб.