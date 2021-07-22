Готовится законопроект об отмене налогов для новых ИП, решивших принимать туристов в Карелии

Бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнётова предложила установить нулевую налоговую ставку для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют места для проживания туристов.
«Внесла предложение о внесении изменения в закон о налогах Республики Карелия в части предоставления налоговых каникул для ИП, оказывающих услуги по предоставлению мест временного проживания», — сообщила Гнетова.
Она предлагает установить налоговую ставку в размере 0% в течение двух налоговых периодов для ИП, применяющих упрощённую систему налогообложения.
Зачем это нужно, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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