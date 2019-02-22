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Новости. Общество
12:26, 22 Февраля 2019
фото: © AP Photo/Michael Sohn

Готовятся новые меры поддержки семей с детьми

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о подготовке нового пакета мер по поддержке семей с детьми.

Среди них повышение планки для выплат семьям при рождении первого и второго ребенка, субсидирование ставки по ипотеке для многодетных семей на весь период кредита, погашение части ипотеки для многодетных семей из федерального бюджета.

Подробнее б обещанных благах для семей с детьми читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-02-22 13:33:37
Смех да и только: взять у людей триллионы (пенсионный возраст, НДС, акцизы, ЖКХ........), а возвратить, наших же денег, чуть чуть! Будет возвращено 5-7% от взятого, уже считали.
Мизантроп
2019-02-22 13:50:33
бюджет, Плюсую, хе-хе-хе...
кир
2019-02-22 12:52:42
Не верю, что северные люди желают размножаться. То же происходит и в Финляндии. Никакое послание не поможет. В моем квартале размножаются ежегодно только пассионарии.
Мизантроп
2019-02-22 13:01:58
кир, Но ведь размножаются - РАССЕЯНЕ. Это ли не прекрасно.
Ольга
2019-02-22 12:36:31
Хотелось бы верить,но ....
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