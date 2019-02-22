Готовятся новые меры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о подготовке нового пакета мер по поддержке семей с детьми.

Среди них повышение планки для выплат семьям при рождении первого и второго ребенка, субсидирование ставки по ипотеке для многодетных семей на весь период кредита, погашение части ипотеки для многодетных семей из федерального бюджета.

Подробнее б обещанных благах для семей с детьми читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".