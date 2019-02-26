Грабителя в Петрозаводске нашли по разбитому лицу

Мужчина украл из магазина бутылку водки и разбил лицо, убегая от продавца, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о хищении обратилась продавец одного из сетевых супермаркетов микрорайона Перевалка. Она сообщила, что вечером в магазин зашел подозрительный пьяный мужчина.

Гражданин схватил с витрины бутылку водки и побежал к выходу. За ним бросились заведующая торговой точкой и продавец. На улице мужчина поскользнулся, упал и ударился лицом, однако ему все равно удалось скрыться.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 61-летнего петрозаводчанина. Его причастность к преступлению в том числе подтвердила травма лица.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.