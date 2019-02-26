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Новости. Криминал
15:10, 26 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Грабителя в Петрозаводске нашли по разбитому лицу

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Мужчина украл из магазина бутылку водки и разбил лицо, убегая от продавца, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о хищении обратилась продавец одного из сетевых супермаркетов микрорайона Перевалка. Она сообщила, что вечером в магазин зашел подозрительный пьяный мужчина.

Гражданин схватил с витрины бутылку водки и побежал к выходу. За ним бросились заведующая торговой точкой и продавец. На улице мужчина поскользнулся, упал и ударился лицом, однако ему все равно удалось скрыться.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 61-летнего петрозаводчанина. Его причастность к преступлению в том числе подтвердила травма лица.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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holden321
2019-02-26 15:19:31
И не стыдно на седьмом десятке с бутылкой водки бегать?
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