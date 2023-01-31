Граждане Финляндии смогут выбрать депутатов парламента на территории Карелии

Участок для голосования откроется в Петрозаводском отделении Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Карельская столица оказалась одним из трех российских городов, где граждане Финляндии смогут принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в соседней стране нынешней весной. Финское министерство юстиции опубликовало накануне список избирательных участков, которые будут организованы за рубежом для предварительного голосования. Петрозаводск попал в этот список вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

Участок для предварительного голосования откроется в Петрозаводском отделении Генконсульства Финляндии 22 марта. Правда, воспользоваться в нем своим избирательным правом финские граждане смогут только в течение трех часов – с девяти утра до полудня.