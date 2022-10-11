Гражданин России и Финляндии рискнул свободой ради пенсии за службу в районах Крайнего Севера

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин России, зарегистрированный в Петрозаводске, получил гражданство Финляндии и решил сохранить надбавку к пенсии за службу в районах Крайнего Севера.



При этом мужчина не подал в отдел по вопросам миграции уведомление о наличии у него второго гражданства.



Кроме того, с момента получения паспорта Финляндской Республики в августе 2019 года и до августа 2022 года мужчина не менее 29 раз приезжал из Суоми в Россию.



Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит штраф в 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 400 часов.