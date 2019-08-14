Гражданку Беларуси с пакетиком тагетеса остановили на границе с Карелией

Жительница Белоруссии, направляясь из Финляндии в Карелию, пыталась провезти семена растений, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Так, 1 августа жительница Финляндии пересекала границу в МАПП "Вяртсиля" и везла с собой хризантему в горшке, не имея при этом фитосанитарного сертификата.

6 августа гражданка Беларуси направлялась из Финляндии в Россию и везла с собой семена цветочных культур (2 пакетика семян астры, 4 пакетика тагетеса, 1 пакетик настурции) также без необходимого в этом случае документа.

Подкарантинная продукция была возвращена на территорию Финляндии. В отношении физических лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает о том, что любой посадочный материал (семена, луковицы, клубни, рассада, саженцы), горшечные растения, картофель (как семенной, так и продовольственный) является продукцией высокого фитосанитарного риска и не допускается к ввозу без сопровождения фитосанитарным сертификатом.

К сожалению, путешественники, направляющиеся в страну, не всегда соблюдают установленные требования.