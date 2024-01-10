Грузовик снес легковушки на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Массовая авария случилась на пересечении улицы Лыжная и Ключевского шоссе.
Авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла сегодня, 11 января, в 8.17 утра. Видео инцидента, попавшее на камеру наблюдения компании «Сампо».
Судя по видео, грузовик протаранил два автомобиля, остановившихся на перекрестке перед поворотом с улицы Лыжная на улицу Калинина. Вторую легковушку он буквально протащил, развернув ее.
Автомобили получили механические повреждения. Подробности аварии и наличие пострадавших уточняются.
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