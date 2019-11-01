Хайди Клум 13 часов надевала костюм для Хеллоуина (ВИДЕО)

Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум в течение полусуток одевалась в костюм для ежегодной вечерники в честь Хеллоуина.

Видео появились в пятницу, 1 ноября, в ее Instagram-аккаунте.

В общей сложности перевоплощение заняло 13 часов, пишет Lenta.ru.

На размещенной в сети записи видно, как группа костюмеров и гримеров помогает Клум воссоздать образ стимпанк-зомби: она одета в силиконовый костюм со множеством проводов, металлических деталей и "устрашающих" элементов в виде крови и внутренностей.