Хайди Клум 13 часов надевала костюм для Хеллоуина (ВИДЕО)

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Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум в течение полусуток одевалась в костюм для ежегодной вечерники в честь Хеллоуина.
Видео появились в пятницу, 1 ноября, в ее Instagram-аккаунте.
В общей сложности перевоплощение заняло 13 часов, пишет Lenta.ru.
На размещенной в сети записи видно, как группа костюмеров и гримеров помогает Клум воссоздать образ стимпанк-зомби: она одета в силиконовый костюм со множеством проводов, металлических деталей и "устрашающих" элементов в виде крови и внутренностей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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