Холодное сердце, онежский лед: мэр Петрозаводска ищет лучшее название для новой городской локации

Инна Колыхматова определит название «новой точки притяжения» на Онежской набережной по итогам голосования.

Глава Петрозаводска в личном профиле поблагодарила горожан за идеи названий для «новой точки притяжения» на Онежской набережной.

По словам Инны Колыхматовой, она получила несколько десятков предложений по наименованию будущего катка на льду Петрозаводской губы.

«Многие из них так или иначе были связаны с названием озера, что особенно приятно», — добавила градоначальница.

Мэр карельской столицы предложила горожанам проголосовать за более понравившийся вариант.