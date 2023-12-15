Хозяйственные постройки полыхали в понедельник в двух районах Карелии

В МЧС республики сообщили о двух пожарах.

В понедельник, 18 декабря, в районах Карелии произошло два пожара в хозяйственных постройках. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Так, в селе великая Губа Медвежьегорского района на улице Механизаторов в 9.39 утра загорелся большой деревянный гараж. Несмотря на быструю реакцию — местные пожарные в числе 4 человек на 2 единицах техники приехали за 6 минут, а ликвидировали пожар в течении 10 минут — огонь успел повредить значительную часть гаража, а также стоявший там снегоход.

А в деревне Корза Пряжинского района огонь не пощадил деревянную баню. На улице Центральная в частном доме загорелась также деревянная постройка. У бани пострадала лишь одна стена, а пожарные также сработали очень быстро.