Идеальная планировка для инвестора

На фоне уже постоянно нестабильной экономической ситуации в мире, рынок недвижимости меняется очень быстро и поэтому инвестиции, равно, как и инвесторы становятся более рациональными.

Сегодня для правильных вложений нужно более тщательно подходить к выбору планировочных решений, так как от правильности этого выбора в будущем зависит самое главное для инвестора- ликвидность. Конечно, ликвидность актива зависит от нескольких важных критериев — это цена, расположение объекта, репутация и надежность застройщика и конечно же удобство планировки квартиры — этому критерию нужно уделить особое внимание, так как говоря про рациональный подход — сегодня для инвестора в приоритете уже не самая низкая стоимость квартиры, а ее максимальная ликвидность. Давайте разберем вопрос — как правильно выбрать идеальную планировку для инвестиций. Поможет нам в этом специалист отдела продаж Строительной компании Баренц Групп Владимир Дерябин. Вот, что рассказал нам специалист:

Под ликвидным объектом недвижимости понимается квартира, которая будет максимально соответствовать потребностям покупателей, а в большинстве случаев это конечно же цена. И тут, помимо стоимости объекта еще нужно подумать о будущем содержании квартиры, ведь стоимость коммунальных услуг для будущего покупателя или же арендатора — это очень важный вопрос, также важна площадь квартиры, видовые характеристики и удобство планировочного решения.

Идеальный вариант для инвестиции это небольшая по площади двухкомнатная квартира формата «евро», простым языком «Евродвушка», как правило такая квартира имеет площадь в пределах 40-50 квадратных метров и, соответственно, возвращаясь к будущей стоимости содержания — отличный вариант, коммунальные платежи будут низкими, а если учесть технологию строительства дома — например полностью монолитный дом помимо хорошей шумоизоляции между квартирами, обладает высокой энергоэффективностью, то есть сдерживает тепло, когда на улице холодно и защищает от жары летом. Здесь также нужно учесть, что система отопления и горящего водоснабжения дома — это очень важный вопрос, так как дома, имеющие центральные системы отопления и дома оснащенные котлами, работающими от природного газа, имеют существенные отличия — главное из которых стоимость коммунальных услуг, в случае второго варианта — «коммуналка» ниже в 2–2,5 раза и конечно же приятный бонус в виде круглогодичной подачи горячей воды.

В новом жилом районе TALOJARVI Город у воды большой выбор подобных квартир. Кроме того, район весьма удачно расположен для покупки квартиры в целях инвестиции — на первой береговой линии Онежского озера.

Подробнее о TALOJARVI и его преимуществах вы можете прочитать в наших предыдущих статьях.

«Евродвушка» — сегодня это самый ликвидный товар на рынке недвижимости и что не мало важно формат «евро» в таком случае очень удобен — есть просторное помещение гостиной, совмещенной с кухней, общее пространство для сбора гостей или же для вечернего отдыха — как правило для комфорта достаточно 18–25 квадратных метров и так же в квартире есть отдельная спальня в пределах 10–12 квадратов, при правильных «квадратных» пропорциях — это хорошая площадь для расположения двуспальной кровати и планирования зон хранения. Такая планировка идеально подойдет для всех, будь это студент, который приобретает свою первую квартиру, молодая семья с маленьким ребенком, когда в квартире необходима отдельная спальня и важно использовать каждый метр площади или же пожилая пара, когда в доме важен уют.

Такая квартира — идеальный вариант для инвестиции, так как нужно учитывать главные потребности будущих покупателей или арендаторов, так как вторым очень важно найти такой вариант, который будет полностью соответствовать их бюджету, тут можно сравнить цены на аренду классических «однушек» и современных «евродушек», да, двухкомнатная квартира несколько дороже, но ввиду небольших различиях в площади- двухкомнатная квартира будет значительно удобнее и не стоит забывать и о «коммуналке», которая так же является важным критерием при выборе жилья.

Если же рассматривать инвестицию в ликвидную квартиру для дальнейшей реализации попробуйте спроецировать на себя, а покупая для себя — Вы получаете очень удобную двухкомнатную квартиру, небольшую по площади и соответственно существенно ниже по стоимости приобретения и содержания, учитывая вышеописанные критерии. Такую квартиру в будущем, в случае потребности в расширении жилплощади можно продать по хорошей цене и что немаловажно в короткие сроки.

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