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Новости. Общество
11:06, 24 Октября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Игорь Корсаков: "Плюсы от реорганизации скорой помощи мы увидим сразу же"

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Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о создании в республике Центра скорой медицинской помощи.

В Карелии началась работа по созданию единого регионального Центра скорой медицинской помощи, который объединит все подстанции в районах, а также службу санитарной авиации и медицины катастроф. В новое республиканское учреждение войдет и станция скорой помощи БСМП Петрозаводска, сотрудники которой объявили итальянскую забастовку, добиваясь изменения условий работы и оплаты труда. Мы встретились с вице-премьером правительства Игорем Корсаковым, который курирует здравоохранение, и поговорили о том, как будет организовано оказание срочной медицинской помощи в Карелии.

- Мы планируем создать государственное бюджетное учреждение Центр скорой медицинской помощи в течение четырех месяцев, - рассказал Игорь Корсаков. - Он на региональном уровне объединит все подстанции в районах, а также службу санитарной авиации и медицины катастроф. Сейчас все эти структуры существуют разрозненно, а будут находиться вместе и подчиняться одному юридическому лицу. Понятно, что на полное цифровое и автоматизированное оснащение Центра, привлечение новых кадров, понадобится гораздо больше времени, но как отдельное учреждение он начнет работу уже весной.

Я думаю, что и плюсы от реорганизации мы увидим сразу же. Появится отдельный кошелек, в котором будут деньги, заработанные этим Центром, что призвано решить проблемы финансирования, в том числе, и зарплат. После разделения начнется целенаправленная работа по поиску и привлечению специалистов именно для оказания экстренной помощи, с соответствующими сертификатами и т.д.

Все кареты скорой помощи мы будем видеть на одном экране, в одной программе. Допустим, едет машина "скорой" по трассе "Кола", случается авария недалеко от Сегежи, диспетчер видит, что машина доедет быстрее, чем из города. Ее тут же разворачивают, и она приезжает на место аварии. Или, допустим, случилась сосудистая катастрофа в Боровом, зачем нам из Калевалы везти помощь? Из Костомукши приедет быстрее.

Вот для этого и нужен единый республиканский центр: чтобы к больному, в каком бы районе он ни находился, ехала та машина, которая находится ближе к источнику вызова.

Будет создан единый цифровой контур на базе программы ПроМед, и когда бригада едет на вызов, в планшете у врачей будет видна история болезни пациента - какие у него анализы, какие диагнозы, когда он в последний раз был в больнице. Пациент приехал, например, из Кеми, сдал анализы в онкодиспансере, а его лечащий врач в районной больнице увидит результаты.

То есть мы все замкнем в одном месте, сделаем в цифровом, электронном виде.

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