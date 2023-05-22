Илзе Лиепа планирует приехать на Ruskeala Symphony в Карелию

Известная балерина в Петрозаводске поделилась секретом своего счастья.

В четверг, 25 мая, музыкальным спектаклем «Дягилев. Посвящение» завершился XI Международный фестиваль искусств «Онего-Классик». Главную роль в спектакле исполнила известная российская балерина Илзе Лиепа.

Лиепа призналась, что едва ли успеет прогуляться по Петрозаводску перед отъездом, «но даже вид Онежского озера издали ласкает сердце». Рассказала балерина и о своих представлениях о счастье. Для неё счастье, когда есть время остановиться, помолчать, побыть наедине с природой. В этом году российская балерина надеется остановить мгновенье на музыкальном фестивале Ruskeala Symphony.

Почему балерина решила стать чтецом, читайте в материале «Фактор News».