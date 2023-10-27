Инициативные жители сегежского поселка обзавелись спортплощадкой

В поселке Идель открыли спортивную площадку.

Во вторник, 31 октября, в поселке Идель появилась спортивная площадка для жителей разных возрастов.



«В поселке много людей, имеющих спортивную мотивацию и командный дух, не считая учащихся школы, но спортивные сооружения отсутствовали», — сообщили местные власти.



Объект соорудили за счет действия программ ТОС и поддержки местных иницатив.



Жители поселка для оборудования площадки собрали 50 тысяч рублей. Также 130 тысяч люди получили из районного бюджета и более одного миллиона рублей из казны Карелии.