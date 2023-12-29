Инспекторы ДПС в Петрозаводске помогли растерянной автоледи на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции карельской столицы помогли женщине-водителю в морозный день заменить пробитое колесо.

Госавтоинспекторы помогли автоледи в трудной ситуации на дороге в морозный день, рассказали в городской ГИБДД.

Инцидент случился днем в четверг, 4 января, на Лесном проспекте в Петрозаводске. Инспекторы ДПС карельской столицы Лапкин Егор и Соловьев Вячеслав на маршруте патрулирования обратили внимание на автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, рядом с которым стояла растерянная женщина.

Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию.

Выяснилось, что у автомобиля было повреждено колесо. Жещина своими силами не смогла устранить неисправность.

Дорожные полицейские помогли автоледи поменять колесо, и она продолжила свой путь. Женщина-водитель поблагодарила сотрудников дорожно-патрульной службы за помощь и неравнодушие.



Начало января в этом году выдалось морозным. Зима продолжает проверять водителей на прочность. Автоинспекторы нацелены на помощь водителям на дороге, сообщили в ГИБДД.