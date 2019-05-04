Инспекторы ГИБДД в Карелии эвакуировали автомобиль пьяного водителя

Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД проверяют водителей на состояние опьянения, сообщает УГИБДД Карелии.

В поселке Кончезеро Кондопожского района, 32-летний местный житель отстранен от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Составлены материалы по статье КоАП РФ 12.8.1, что влечет штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.