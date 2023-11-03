Инспекторы заставили карельский леспромхоз обеспечить безопасность своим работникам

Государственная инспекция труда восстановила права сотрудников леспромхоза в одном из районов республики.
Государственная инспекция труда республики пообщалась с руководством ООО «Суоярвский леспромхоз» и выяснила, что нарушены права некоторых сотрудников.
В результате беседы работодатель обеспечил безопасность труда своих подчиненных, сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее инспекторы восстановили права сотрудника петрозаводского предприятия в сфере полиграфии, которому не выплатили при увольнении полагавшиеся деньги.
В результате вмешательства госинспекции, работник получил более 70 тысяч рублей.
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