Инструкторы лагеря Сямозеро получили 11 лет колонии на двоих

Суд приговорил молодых инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро», где погибли 14 детей, к реальному лишению свободы.
После семи лет судебных разбирательств Павел Ильин и Валерий Круподерщиков получили реальные сроки заключения. Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева сегодня, 11 сентября, приговорила инструкторов лагеря «Сямозеро» Павла Ильина к 5 годам колонии общего режима, а Валерия Круподерщикова - к 6 годам колонии общего режима.
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