Интернет-мошенники в Карелии взялись за любителей концертов и театра

Двое жителей Петрозаводска лишились денег при заказе билетов на спектакль и концерт.

Один из потерпевших, 27-летний житель столицы Карелии, рассказал полицейским, что собирался сходить в театр. В интернете он ввел название учреждения и прошел на первый попавшийся сайт, посчитав его официальным.



Для заказа двух билетов мужчина указал реквизиты своей банковской карты, а также смс-коды. Ему сразу поступило сообщение об ошибке, а конкретно о том, что деньги не поступили на счет организации.



Петрозаводчанин обратился за помощью в службу поддержки и получил ссылку для возврата средств. Он вновь ввел реквизиты карты, после чего с его счета списали почти 63 тысячи рублей.

Другой горожанин, 18-летний юноша, планировал посетить концерт. В интернете он нашел ссылку, которая должна была привести на официальный сайт известного музыкального учреждения, и заказал билет стоимостью 2 540 рублей.



Позже его планы изменились, и он решил сдать билет. Молодому человеку прислали ссылку для возврата средств, он ввел свои данные, после чего с его счета повторно списали стоимость билета. Таким образом он лишился более пяти тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

По заявлениям потерпевших сотрудники полиции проводят проверки.