Инвалиды Карелии получили более 170 тысяч рублей на содержание собак-поводырей

Владельцы собак-поводырей получили более 175 тысяч рублей на их содержание, сообщили в Фонде соцстрахования Карелии.

В Карелии услугами собак-поводырей пользуются 16 инвалидов по зрению.

Несмотря на то, что четвероногие помощники формально считаются одним из технических средств реабилитации, незрячие люди называют их "своими глазами и полноправными членами семьи".



Людей с инвалидностью I группы по зрению собаками-поводырями в рамках государственных закупок обеспечивает Фонд социального страхования. Основной поставщик этих уникальных животных – Российская школа подготовки собак-поводырей, которая находится в подмосковной Балашихе.



Стоимость самой собаки оплачивает Фонд социального страхования, также ежегодно выплачивается компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В 2020 году размер такой компенсации составляет чуть более 25 тысяч рублей.