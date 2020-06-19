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Инвалиды Карелии получили более 170 тысяч рублей на содержание собак-поводырей

Новости. Общество
18:40, 19 Июня 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Владельцы собак-поводырей получили более 175 тысяч рублей на их содержание, сообщили в Фонде соцстрахования Карелии.

В Карелии услугами собак-поводырей пользуются 16 инвалидов по зрению. 

Несмотря на то, что четвероногие помощники формально считаются одним из технических средств реабилитации, незрячие люди называют их "своими глазами и полноправными членами семьи".

Людей с инвалидностью I группы по зрению собаками-поводырями в рамках государственных закупок обеспечивает Фонд социального страхования. Основной поставщик этих уникальных животных – Российская школа подготовки собак-поводырей, которая находится в подмосковной Балашихе.

Стоимость самой собаки оплачивает Фонд социального страхования, также ежегодно выплачивается компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В 2020 году размер такой компенсации составляет чуть более 25 тысяч рублей.

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