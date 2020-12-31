Ирина Мирошник поздравила Артура Парфенчикова с Новым годом и поблагодарила, что он есть у Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник написала новогоднее поздравление главе Карелии Артуру Парфенчикову.

На своей странице в соцсети Ирина Мирошник опубликовала поздравление с Новым годом Артуру Парфенчикову, в котором поблагодарила главу республики за помощь городу.

"Уважаемый Артур Олегович, поздравляю Вас с Новым годом!

Хочется выразить слова признательности за Ваш вклад в развитие Петрозаводска. Благодаря Вашей поддержке и системному подходу столица Карелии активно благоустраивается: построены социальные объекты, обновлены фасады исторических зданий, подчеркивающих красоту архитектуры нашего города, ремонтируются дороги, развиваются общественные пространства, парки и скверы, излюбленные места отдыха горожан.

В это непростое время, когда мы все столкнулись с новыми вызовами, я рада, что у Петрозаводска есть такой соратник и друг, человек слова и дела, вместе с которым наш город и республика уверенно смотрят в будущее! Счастливого Нового года!", - написала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.