Исполнительница карельской народной песни из Петрозаводска споет на концерте в Москве

Петрозаводчанка вышла в финал проекта этнической музыки «Звук Евразии».

Певица из Карелии Дарья Тойвонен, которая выступает под творческим псевдонимом Tuari, вошла в число финалистов Всероссийского музыкального проекта «Звук Евразии» — конкурса исполнителей этнической музыки, написали на сайте гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент».

Как сообщили организаторы, участники, которые прошли в финал, смогут записать музыкальные композиции в одной из лучших студий столицы. Кроме того, они получат портфолио с фотографиями, запись концертного лайва и PR-поддержку, а еще их ждут гастроли по городам России и выступление на финальном концерте в Москве.

Всего финалистами стало семь групп и сольных исполнителей из шести регионов России. Восьмого финалиста выберут голосованием среди пользователей интернета, которое продлится до 30 июня.