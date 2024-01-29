Исследование: фото в резюме серьезно влияют на работодателей Петрозаводска

Шесть из 10 эйчаров в карельской столице признались, что фотографии в резюме помогают работодателям принять решение.

Согласно данным SuperJob, большинство эйчаров рассматривает резюме, независимо от того, есть ли в нем фото соискателя, однако при наличии фотографии представителям компаний легче принять решение о приглашении на интервью.



В 92% петрозаводских компаний, принявших участие в опросе, эйчары рассматривают резюме без фотографии: 82% — на любые позиции, 10% — на некоторые. 6% работодателей признаются, что не готовы рассматривать резюме кандидатов без фото.



Хотя прикреплять фото в резюме не обязательно, шесть из 10 эйчаров признаются, что наличие снимка имеет значение и помогает рекрутеру определиться: 41% опрошенных хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, еще 21% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые вакансии.



Судя по комментариям, в топ-5 должностей, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме, входят клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники.



28% эйчаров утверждают, что фото в резюме никак не влияет на их решение.



Опрос сотрудники SuperJob проводили с 12 по 25 января 2024 года.

Есть и список вакансий, для которых фото в резюме необходимо:



1. Менеджер по работе с клиентами.



2. Менеджер по продажам.



3. Секретарь на ресепшен.



4. Офис-менеджер.



5. Руководитель.