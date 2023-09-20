Историческое здание больницы в Сортавале превратят в гостиницу с рестораном

У здания императорской больницы диаконис появился новый владелец.
В четверг, 21 сентября, глава Сортавалы Сергей Крупин встретился с новым владельцем здания бывшей больницы диаконис и обсудил задачи, стоящие перед собственником.
Объект культурного наследия в первую очередь законсервируют и отремонтируют, заверили в мэрии столицы карельского Приладожья.
В следующем году планируется начать масштабную реконструкцию памятника архитектуры. В здании откроют гостиницу и ресторан.
Отметим, общественная больница (Yleinen sairaala) и частная «Больница диаконис» в Сортавале образованы на основании императорского указа Великокняжеской медицинской коллегии в 1843 году. Больница была рассчитана на 40 мест. Долгое время она арендовала помещения в частных домах.
Сохранившееся до наших дней здание было построено финнами на южной стороне горы Кухавоуори в начале ХХ века.
Открыто лечебное заведение было 23 ноября 1901 года. Проектировал больницу шведский архитектор Шефбек.
Фото: heninen.net
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