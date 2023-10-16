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История тренера в Карелии стала поводом для разработки закона о работе бывших заключенных в школах

Новости. Общество
06:40, 18 Октября 2023
фото: © pdmnews.ru

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Речь идет о Денисе Бесове, его осудили в 2001 году за драку.

Мужчину уволили, когда выяснилось, что когда-то давно он отбывал наказание, пишет издание «Подъем» со ссылкой на слова одного из авторов поправок, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

«Ко мне обратилась Валентина Пивненко как коллега. Говорит, что у нас в Карелии случай произошел очень неприятный. Работал тренер с мальчишками, приехал из другого региона, организовал команду, заливал лед, был душой всех мальчишек. И его по навету одного из родителей (тот откопал, что он в свое время отбывал наказанием малолетним) отстранили от работы, он остался безработным. У человека красивая семья, троих мальчишек выращивает, безукоризненная репутация. Показалось какой-то несправедливостью, что человек оступился один раз в жизни, потом встал на путь исправления.

Здесь не надо передергивать: мы не будем среди заключенных искать будущих учителей, если они этого не хотят. Есть жизненные ситуации, когда люди уже давно живут правильно, с погашенной судимостью, дают пользу своим примером, работают с мальчишками, особенно трудными», — заявил депутат нижней палаты российского парламента.

По данным «Подъема», речь идет о тренере Денисе Бесове. Его осудили в 2001 году за драку, приговорили к 14 месяцам тюремного заключения. Об этом инциденте тренер очень сожалеет и утверждает, что все произошло тогда «по глупости».

Фетисов добавил, что законопроект будет широко обсуждаться, и, если будет необходимость, можно внести поправки и дополнения.

«Решение по допуску к педагогической деятельности будут принимать комиссии, которые у нас в стране существуют во всех муниципалитетах: достоин человек, или не достоин. Здесь и фильтры есть, и обманывать людей, которые живут по соседству, тоже не получится. Думаю, здесь достаточно есть препятствий, чтобы туда не проник тот человек, который будет вредить».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который дает возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью заниматься педагогической деятельностью при условии их безупречного поведения и активной общественной деятельности в течение не менее 10 лет после отбытия наказания.


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