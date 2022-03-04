Из Карелии на Донбасс оправилась первая машина с гуманитарной помощью

Жители Карелии менее чем за неделю собрали около 3 тонн гуманитарного груза.

На базе регионального штаба Общероссийского народного фронта и карельского отделения «Единой России» был развернут пункт сбора гуманитарной помощи для населения Донбасса. Меньше, чем за неделю, жители Карелии собрали около трех тысяч тонн гуманитарного груза — продукты первой необходимости, постельное белье, средство личной гигиены, бытовые товары. В пятницу, 4 марта, полностью загруженная машина выехала в Ростовскую область, где разместились эвакуированные жители ДНР и ЛНР.

«Жители республики очень активно откликнулись. Некоторые приходят не по одному разу: и молодежь, и люди среднего возраста, и даже совсем пожилые. Все хотят помочь, внести свой вклад. Каждый день поток людей не иссякает, наши волонтеры работают до позднего вечера, чтобы компоновать, упаковывать гуманитарный груз. Вот только что ушла первая машина, а мы уже формируем новую партию гуманитарной помощи, которую жители республики принесли накануне. Хочу от души поблагодарить всех, кто участвует в этом благородном деле», — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, член Общественного штаба помощи жителям Донбасса Анна Лопаткина.

Поддержку инициативе оказывают региональное отделение Российского Красного Креста и Управление МЧС.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса продолжается.

Напомним, что пункт ОНФ находится по адресу: Петрозаводск, улица Дзержинского, 3, кабинет № 67. Работает в будние дни с 9:00 до 18:00, телефон 8 (8142) 59-57-84.

Пункт, созданный на базе регионального отделения «Единой России», расположен по адресу: Петрозаводск, улица Энгельса, 4. Открыт в будние дни с 9:00 до 17:30, телефон: 8 (8142) 76-74-54.