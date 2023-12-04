Сразу девять бутылок виски вынес житель Карелии во встроенном кармане рюкзака

Из магазинов города бумажников местные жители украли одиннадцать бутылок виски, девять плиток шоколада и шесть флаконов бальзама для волос.

В полицию Кондопоги поступило четыре сообщения о краже из местных магазинов – там пропадали продукты, алкоголь, бытовая химия. Сотрудники уголовного розыска нашли причастных к совершению преступлений.

Так, один из фигурантов в продуктовом магазине сложил в свой рюкзак, оборудованный встроенным карманом, 9 бутылок виски и вынес алкоголь из торгового зала. Ущерб составил более 12 тысяч рублей. Полицейские по записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности. Выяснилось, что молодой человек ездил по городам республики и воровал продукты из небольших магазинов, с той же целью юноша посетил Смоленск. Украденное имущество он продавал неустановленным гражданам.

Полицейские выяснили обстоятельства остальных эпизодов. Ещё один подозреваемый, 30-летний горожанин, также украл бутылку виски – на этот раз одну. Кроме неё, он вынес из магазина шесть бутылок бальзама для волос. Ущерб – 3 тысячи 600 рублей.

А 25-летний кондопожанин признался в совершении сразу двух преступлений. В одном магазине он украл 9 плиток шоколада, а через три дня из другого магазина вынес бутылку виски. Общий ущерб составил больше 5 тысяч рублей. Цель краж была одна – продажа.

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Согласно инкриминируемой каждому из фигурантов кражи им грозит до двух лет лишения свободы, сообщили впресс-службе МВД Карелии.