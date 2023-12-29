Из-за долгов за коммунальные услуги жителям Петрозаводска грозит выселение

Жителей Петрозаводска за неуплату коммунальных услуг могут выселить в общежитие.

Администрация Петрозаводска напомнила об угрозе выселения из муниципального жилья за неуплату коммунальных услуг.



Так, гражданам, которые больше полугода не платят за ЖКУ, могут предоставить комнату в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека.



Если больше полугода наниматели и члены их семей не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то – согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ – в судебном порядке их могут выселить, предоставив комнату в общежитии.



В случае невыполнения требований жилищного законодательства мэрия Петрозаводска будет вынуждена обратиться в суд о выселении.

Администрация карельской столицы напомнила нанимателям муниципального жилья о своевременной оплате коммунальных услуг.