Известный фотограф рассказал о часовнях в Заонежье, ставших символами рождения и смерти

Фотограф Илья Тимин рассказал в соцсети о двух уникальных часовнях в деревне Вороний остров.

Часовня Рождества Иоанна Предтечи XVIII века на острове Вороний является одним из духовных и композиционных ориентиров исторической деревни Вороний остров Онежского озера в Заонежье. Об этом в личном профиле рассказал фотограф Илья Тимин.

«Основные дороги в Заонежье всегда были по воде. Так при подходе к деревне с озера, вход в бухту перекрывал Вороний остров. Остров защищал селение от ветров. А часовня на острове и ее главка с крестом были визуальными и духовным ориентиром для всех, кто шел по озеру», — рассказал Илья.



По словам фотографа, мимо острова в деревню не попадешь. Именно здесь была поставлена встречающая всех часовня Рождества Иоанна Предтечи.

На выходе из деревни стоит часовня Усекновения Главы Иоанна Предтечи. «Две важные символичные вехи в жизни каждого человека — рождение и смерть. И образно — два конца деревни как вся жизнь. И в качестве духовной опоры — Иоанн Предтеча и пример его жизни и смерти в вере и в праведности», — пояснил фотограф.



Часовня Иоанна Предтечи относится к типу культовых построек клетского типа. «Однако к 2017–2023 годам часовня находится в удручающем состоянии и постепенно руинируется», — рассказал Илья Тимин.