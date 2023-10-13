Реклама

В новом районе «Talojarvi. Город у воды» объявлен старт продаж в доме №5
13.10.2023 15:18
Экс-глава Петрозаводска показал, как «приводят в порядок планету» на передовой
13.10.2023 14:45
Специалист рассказала, что не так с психикой у людей, которые живут в беспорядке
Сегодня 00:10

Известный фотограф рассказал о часовнях в Заонежье, ставших символами рождения и смерти

Новости. Общество
11:45, 14 Октября 2023
фото: Илья Тимин / VK

Новости партнеров

Фотограф Илья Тимин рассказал в соцсети о двух уникальных часовнях в деревне Вороний остров.

Часовня Рождества Иоанна Предтечи XVIII века на острове Вороний является одним из духовных и композиционных ориентиров исторической деревни Вороний остров Онежского озера в Заонежье. Об этом в личном профиле рассказал фотограф Илья Тимин.

«Основные дороги в Заонежье всегда были по воде. Так при подходе к деревне с озера, вход в бухту перекрывал Вороний остров. Остров защищал селение от ветров. А часовня на острове и ее главка с крестом были визуальными и духовным ориентиром для всех, кто шел по озеру», — рассказал Илья.

По словам фотографа, мимо острова в деревню не попадешь. Именно здесь была поставлена встречающая всех часовня Рождества Иоанна Предтечи.

На выходе из деревни стоит часовня Усекновения Главы Иоанна Предтечи. «Две важные символичные вехи в жизни каждого человека — рождение и смерть. И образно — два конца деревни как вся жизнь. И в качестве духовной опоры — Иоанн Предтеча и пример его жизни и смерти в вере и в праведности», — пояснил фотограф.

Часовня Иоанна Предтечи относится к типу культовых построек клетского типа. «Однако к 2017–2023 годам часовня находится в удручающем состоянии и постепенно руинируется», — рассказал Илья Тимин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
11.10.2023, 09:28
Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей
11.10.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал самым дорогим направлением бронирования апартаментов в России

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.