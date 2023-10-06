Известный фотограф рассказал об уникальной деревне в Заонежье

Фотограф Илья Тимин рассказал в соцсети о деревне Лисицино, расположенной в Заонежье.

По словам известного фотографа, Лисицино — это фактически удаленный район деревни Кузаранды.



«Три километра не самой простой грунтовой дороги и открывается вид на огромные поля, которые постепенно завоевывает лес. А посреди этих полей стоит три домика. Рядом есть еще две деревни, которые буквально бьются за жизнь: Мяльзино — там можно насчитать восемь домов и Карагачёво, там осталось всего два дома. Между деревень, в поле, высится одинокая, покосившаяся старая деревянная силосная башня», — написал Илья Тимин на своей странице в соцсети.



По его словам, Мяльзино и Карагачево стоят на самом берегу Онежского озера. Лисицино расположено в поле, примерно в 500 метрах от озера.



«В давние времена поле было главным кормильцем — источником сена и травы для скота, хлеба для людей. Чтобы быть ближе к земле, к пасущемуся стаду, появлялись деревни на расстоянии от воды. А озеро — оно круглый год доступно и никуда не денется. 500 метров для человека прошлого было не расстояние», — цитирует Тимин хозяйку лисицинских домов-музеев Наталью Богомолову.



Как отметил фотохудожник, туризм, скорее всего, последняя точка опоры для этих деревень.



«Возродить сельское хозяйство и умение работать на земле — задача фантастичная. Даже если Государство захочет — это будет не просто. Людей умеющих и желающих работать в поле почти не осталось. А создать условия для сельского и этнографического туризма — выглядит реально», — написал Илья Тимин.











