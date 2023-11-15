Известный интернет-магазин отказался доставлять заказы в карельский поселок из-за плохой дороги

Ухудшение дорожного покрытия в поселке Элисенваара осложнило транспортную логистику.

В поселке Элисенваара в связи с ухудшением дорожного покрытия из-за передвижения грузовиков Озон отказывается доставлять заказы, сообщили в паблике OZON Куркиеки / Ласанен /Элисенваара / Хийтола 14 ноября.



Как отметили в источнике, вопрос решается.

«В сторону п. Куркиеки стоят два тонара. Дорога плюсом вспахана грейдером как трактором. Комья земли и колея высотой с колесо легкового авто», — рассказали об обстановке в паблике Наша Элисенваара.