Известный подрядчик приведет в порядок участок единственной трассы из Карелии в Архангельскую область

Определен подрядчик по ремонту дороги, соединяющей Карелию и Архангельскую область.

Компания ВАД займется ремонтом отрезка дороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, с с 322 по 369 километр. Работы выполнят на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Долматово-Няндома- Каргополь — Пудож — это единственная межрегиональная трасса, которая связывает Карелию и Архангельскую область, сообщили в республиканском Минтрансе.



«Ремонт пройдет поэтапно, в этом году техника будет работать на первых 47 километрах, в следующем- на оставшихся 36 километрах», — говорится в пресс-релизе министерства.



К работам дорожники приступят при наступлении благоприятной погоды. Сейчас в планах поставка строительных материалов.



Запланированы следующие работы: замена слабых грунтов, ремонт и восстановление водопропускных труб, ремонт покрытия, деформационных швов на мостах.



Также подрядчик должен заменить изношенные барьерные ограждения. Для производства работ на месте дорожники планируют поставить асфальтобетонный завод.



Работы на 47-километровом участке должны завершить в этом году.