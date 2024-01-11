Известный подрядчик приведет в порядок участок единственной трассы из Карелии в Архангельскую область

Определен подрядчик по ремонту дороги, соединяющей Карелию и Архангельскую область.
Компания ВАД займется ремонтом отрезка дороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, с с 322 по 369 километр. Работы выполнят на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Долматово-Няндома- Каргополь — Пудож — это единственная межрегиональная трасса, которая связывает Карелию и Архангельскую область, сообщили в республиканском Минтрансе.
«Ремонт пройдет поэтапно, в этом году техника будет работать на первых 47 километрах, в следующем- на оставшихся 36 километрах», — говорится в пресс-релизе министерства.
К работам дорожники приступят при наступлении благоприятной погоды. Сейчас в планах поставка строительных материалов.
Запланированы следующие работы: замена слабых грунтов, ремонт и восстановление водопропускных труб, ремонт покрытия, деформационных швов на мостах.
Также подрядчик должен заменить изношенные барьерные ограждения. Для производства работ на месте дорожники планируют поставить асфальтобетонный завод.
Работы на 47-километровом участке должны завершить в этом году.
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