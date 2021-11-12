Известный в Карелии военный врач погиб на охоте

На охоте в Суоярвском районе убили бывшего военного врача Сергея Непаридзе.

В субботу, 27 ноября, во время охоты на лося в Суоярвском районе недалеко от границы с Пряжинским произошла непоправимая трагедия: один охотник случайно застрелил другого. Этот факт «Столице на Онего» подтвердили в карельском Следкоме. По факту гибели охотника возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России: «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание в этом случае — до 2 лет лишения свободы. В настоящее время Следком проводит доследственную проверку.

Погибшим оказался военный врач Сергей Непаридзе, которому 17 августа исполнилось 69 лет.

Как рассказали нам охотники, беда произошла около 12 часов дня. В субботу, 27 ноября, Сергей Непаридзе, у которого имелась лицензия на отстрел лося, приехал на охоту вместе с двумя знакомыми, в числе которых был военный судья. По словам наших собеседников, после того как все трое вышли из автомобиля, издалека раздался выстрел, и Сергей Непаридзе упал. Как выяснилось позднее, выпущенная из охотничьего карабина пуля попала в Непаридзе и повредила крупные кровеносные сосуды. Охотники повезли Непаридзе в Пряжинскую больницу, однако в дороге он скончался от большой потери крови.

Стрелявшим оказался 68-летний охотник из Петрозаводска, на год моложе погибшего. По имеющейся информации, он выстрелил по неясно различимой цели — в итоге, вместо лося убил человека.

Заместитель главы Минприроды Карелии по охотничьему хозяйству Павел Николаевский сообщил «Столице на Онего», что подобные трагедии на охоте случаются периодически, но произошедшее 27 ноября — первый такой случай в этом году.