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Известный в Карелии военный врач погиб на охоте

Новости. Происшествия
14:22, 30 Ноября 2021
фото: © Непаридзе Сергей / ВК

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На охоте в Суоярвском районе убили бывшего военного врача Сергея Непаридзе.

В субботу, 27 ноября, во время охоты на лося в Суоярвском районе недалеко от границы с Пряжинским произошла непоправимая трагедия: один охотник случайно застрелил другого. Этот факт «Столице на Онего» подтвердили в карельском Следкоме. По факту гибели охотника возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России: «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание в этом случае — до 2 лет лишения свободы. В настоящее время Следком проводит доследственную проверку.

Погибшим оказался военный врач Сергей Непаридзе, которому 17 августа исполнилось 69 лет.

Как рассказали нам охотники, беда произошла около 12 часов дня. В субботу, 27 ноября, Сергей Непаридзе, у которого имелась лицензия на отстрел лося, приехал на охоту вместе с двумя знакомыми, в числе которых был военный судья. По словам наших собеседников, после того как все трое вышли из автомобиля, издалека раздался выстрел, и Сергей Непаридзе упал. Как выяснилось позднее, выпущенная из охотничьего карабина пуля попала в Непаридзе и повредила крупные кровеносные сосуды. Охотники повезли Непаридзе в Пряжинскую больницу, однако в дороге он скончался от большой потери крови.

Стрелявшим оказался 68-летний охотник из Петрозаводска, на год моложе погибшего. По имеющейся информации, он выстрелил по неясно различимой цели — в итоге, вместо лося убил человека.

Заместитель главы Минприроды Карелии по охотничьему хозяйству Павел Николаевский сообщил «Столице на Онего», что подобные трагедии на охоте случаются периодически, но произошедшее 27 ноября — первый такой случай в этом году.

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Комментарии

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Koira
2021-11-30 17:51:24
Зато лось целый.
Неравнодушный
2021-11-30 17:19:43
Зачем вообще эта охота? Можно и не убивая жить нормально.
Седой хрен
2021-11-30 17:18:47
Что то с лосем не так!? То Рашкин,то.....
кир
2021-11-30 15:59:24
Пофиг совсем.
ANT
2021-11-30 14:59:50
Втроём вышли из машины и, в этот момент, кто-то стреляет по ним путая с лосём? Тут не то что неясно видимая цель, а типа лось на машине приехал. Видимо дядя 68 лет не в себе был, что бы так всё представить. А человека теперь нет...
Горожанин
2021-11-30 15:49:54
ANT, в 68 лет на охоту с карабином не надо допускать. Пусть бы из дробовика уточек стрелял.
Mikko Merimies
2021-11-30 17:58:42
Горожанин, после 68-ми - не только на охоту
0ff
2021-11-30 14:52:53
Интересная компания. В очередь за лицензией явно не стояли
Гость
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