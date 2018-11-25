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Новости. Общество
10:00, 25 Ноября 2018
фото: Академик архитектуры Вячеслав Орфинский. Фото Валерия Поташова

"Я был ошарашен этим диким варварством, которое совершил мальчишка…"

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Академик архитектуры Вячеслав Орфинский пожертвовал крупную сумму на восстановление Успенской церкви после пожара.

Вячеслав Орфинский принял решение о личном вкладе в восстановление Успенской церкви

"Понимаете, для меня это личная трагедия, - сказал Вячеслав Петрович. – Я был ошарашен этим поджогом, этим диким варварством, которое совершил мальчишка… Его даже осудить за это нельзя, ведь он несовершеннолетний… И, конечно, я не мог не присоединиться к тем людям, которые сегодня жертвуют на восстановление Успенской церкви. Мы должны воссоздать этот памятник. Это наш долг, наша обязанность".

Академик архитектуры, профессор, Почетный гражданин Петрозаводска Вячеслав Орфинский всю жизнь занимался изучением Успенской церкви, побывав в ней впервые еще в студенческие годы. В его известной монографии "Логика красоты", посвященной памятникам деревянного зодчества Карелии, Успенской церкви посвящена отдельная глава. В ней Орфинский назвал Успенскую церковь "лебединой песней народной культовой архитектуры".

Подробности- в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
21 век
2018-11-25 10:04:44
Таких людей как Вячеслав Петрович Орфинский осталось совсем немного,умнейший и очень честный человек ,сейчас больше "фокиных" и их "последователей"....все знаем где ....
Гость
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