«Я верю, меня слышно»: в Петрозаводске сняли клип на языке жестов

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фото: Кадр из клипа

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Сурдокавер песни 5ivesta Family "Просыпайся!" записала на видео команда проекта "Почувствуй ритм".

Петрозаводский проект по изучению жестового языка "Почувствуй ритм" представил новый видеоклип на песню "Просыпайся" 5sta Family.

Ролик с сурдопереводом песни опубликовали на странице сообщества 9 июля.

Режиссером выступил преподаватель проекта Егор Портнов, оператором стала Анастасия Герасимова, а в клипе снялись участники проекта Почувствуй ритм.

 

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