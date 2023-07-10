«Я верю, меня слышно»: в Петрозаводске сняли клип на языке жестов

Сурдокавер песни 5ivesta Family "Просыпайся!" записала на видео команда проекта "Почувствуй ритм".
Петрозаводский проект по изучению жестового языка "Почувствуй ритм" представил новый видеоклип на песню "Просыпайся" 5sta Family.
Ролик с сурдопереводом песни опубликовали на странице сообщества 9 июля.
Режиссером выступил преподаватель проекта Егор Портнов, оператором стала Анастасия Герасимова, а в клипе снялись участники проекта Почувствуй ритм.
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