Ягоду против русской хандры посоветовали врачи

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фото: iStockphoto

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Ягода, которую можно найти практически в каждом магазине, помогает улучшить настроение за четыре дня.

Ученые из университета Отаго в Новой Зеландии решили провести эксперимент — выяснить, как витамин С может повлиять на настроение, работоспособность и другие показатели людей. Об этом сообщил портал «Доктор Питер». 

Предыдущие исследования доказали, что дефицит именно этого витамина оказывает существенное влияние на психологическое состояние, в том числе и на позитивный настрой.

В эксперименте участвовали 155 человек от 18 до 35 лет. У всех участников был понижен уровень витамина С в крови. Добровольцев разделили на три группы:

- одни получали жевательную таблетку раз в день, которая содержала 250 милиграммов витамина С;

- другие испытуемые принимали плацебо;

- третьи каждый день съедали по два киви сорта SunGold kiwi.

Испытание длилось восемь недель. На протяжении всего времени участники оценивали свой жизненный тонус, настроение, психологическое благополучие, сон и физическую активность. Также у испытуемых раз две в недели измеряли концентрацию витамина С в плазме.

Результаты показали: и жевательные таблетки, и употребление киви помогли поднять уровень витамина С в организме участников за две недели. При этом испытуемые, в рацион которых включили киви, почувствовали положительное действие на жизненный тонус и настроение всего через четыре дня.

Добровольцы из третьей группы заметили, что улучшение в самочувствии появилось через 4-16 дней. Настроение улучшилось, стало больше сил, появилась энергия. Та группа, которая принимала витамин С в таблетках, тоже заявила об улучшении самочувствия, однако эффект наступил минимум через 12 дней.

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