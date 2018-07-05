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Новости. Общество
17:20, 05 Июля 2018

Яхтенный проезд и улица Урожайная появились в Петрозаводске

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении именований семи улицам и проездам в городе, сообщает мэрия.

Так, проезд в Сайнаволоке, соединяющий главную улицу района с объектами коммунального хозяйства, получил название Савин Наволок. "Это название старинной деревни, существовавшей на том же месте в XV-XVI веках. Информацию о старинном топониме со сведениями из Писцовых книг Обонежской пятины 1496 и 1582 годов предоставили учёные Карельского научного центра РАН", - сказано в сообщении городской администрации.

Проезд, расположенный на Старой Кукковке, стал Старокукковским.

А Кукковский проезд свяжет Кукковку с объектами ЖКХ, расположенными на одноименной горе.

На территории бывшего поселка совхоза "Тепличный" образована улица Урожайная. "Название говорит об истории этой части города и сочетается с уже существующими улицами Тепличной, Огородной и Парниковой", - отмечают в мэрии.

В промзоне Томицы образован Пряжинский проезд. Он примыкает к Пряжинскому шоссе.

Безымянная улица, соединяющая Сулажгору с Суоярвским шоссе, получила название Сулажгорские Высоты. "Этот народный топоним, фактически существующий более ста лет, отражает рельеф местности", - объясняют в администрации.

Проезд, расположенный на Зареке в районе улицы Ригачина, отныне именуется Яхтенным. "Его название дано по рядом расположенному Петрозаводскому городскому клубу любителей водного туризма, основанному в 1969 году", - говорят в администрации.

Все названия ранее получили одобрение на заседании городской комиссии по присвоению адресов.

"Наименования элементов улично-дорожной сети в настоящее время присваиваются с обязательным учётом исторического и географического контекста", - заключили в мэрии.

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