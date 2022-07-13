Ярмарка временных вакансий пройдет в Петрозаводске

На ярмарке предложат работу тем, кто готов трудоустроиться временно.

В четверг, 28 июля, с 10 до 12 часов Агентство занятости населения Петрозаводска совместно с предприятиями карельской столицы организует ярмарку рабочих мест. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

На ярмарке предложат временную работу по специальностям: подсобный рабочий; помощник продавца, повара, кассира; охранник; разнорабочий; дорожный рабочий и др.

Работодателями выступают «РКС-Петрозаводск», холдинг «Лотос», ПМУП «Автоспецтранс», МУП «ПетроГИЦ», МУП «ПЭС» и другие организации.

Кандидатов на трудоустройство приглашают по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103. При себе необходимо иметь паспорт РФ, документ об образовании и трудовую книжку.