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Ярмарка временных вакансий пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
13:21, 26 Июля 2022
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

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На ярмарке предложат работу тем, кто готов трудоустроиться временно.

В четверг, 28 июля, с 10 до 12 часов Агентство занятости населения Петрозаводска совместно с предприятиями карельской столицы организует ярмарку рабочих мест. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

На ярмарке предложат временную работу по специальностям: подсобный рабочий; помощник продавца, повара, кассира; охранник; разнорабочий; дорожный рабочий и др.

Работодателями выступают «РКС-Петрозаводск», холдинг «Лотос», ПМУП «Автоспецтранс», МУП «ПетроГИЦ», МУП «ПЭС» и другие организации.

Кандидатов на трудоустройство приглашают по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103. При себе необходимо иметь паспорт РФ, документ об образовании и трудовую книжку. 

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