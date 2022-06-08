Юная пара на мопеде вылетела в кювет на автодороге в Карелии

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали подростки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 28 июня в 17.50 на 16 километре автодороги «Кола–Кяппесельга» в Кондопожском районе.

Там 17-летний водитель, управляя мопедом, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Сам водитель, не имевший прав, а также его 16-летняя спутница в результате аварии получили травмы.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.