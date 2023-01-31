Юная певица из Петрозаводска не прошла в заключительный этап шоу «Голос. Дети» (ВИДЕО)

Дополнительный этап не помог тринадцатилетней петрозаводчанке Софье Павловой попасть в финал десятого сезона шоу «Голос. Дети».

В минувшую пятницу, 17 февраля, выбывшие после «Песни на вылет» участники команд имели возможность вернуться в шоу «Голос. Дети» (6+). Среди них была и тринадцатилетняя школьница из Петрозаводска Софья Павлова. Юная певица из команды МакSим исполнила песню Полины Гагариной «Зима». Но по итогам голосования (телезрители поддерживали любимых участников шоу с помощью смс) Софьи не удалось победить своих коллег по команде. В финал песенного конкурса от наставника МакSим вышел Павел Зилев. Кроме него в заключительном этап прошли Софи Сингх и Константин Горишняков.

Видео выступления Софьи Павловой с песней «Зима» разместили в паблике проекта «Голос. Дети».